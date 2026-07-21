إخلاء السفينة وهروب الطاقم.. تعرض ناقلة نفط بهرمز لإصابة بجسم مجهول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة نفط في مضيق هرمز تعرضت لإصابة بجسم مجهول، ما أجبر طاقمها على إخلاء السفينة واللجوء إلى قارب نجاة.

وأوضحت الوكالة أنها تلقت عدة بلاغات الثلاثاء تفيد بأن ناقلة نفط بثت عبر قناة VHF 16 أنها تعرضت لإصابة بجسم مجهول.

وقع الحادث على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما العمانية، وتجري السلطات تحقيقاً في الأمر.

وذكرت الوكالة أن مسؤول الأمن في شركة الناقلة أفاد بأن الطاقم غادر السفينة ولجأ إلى قارب نجاة، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية.

ولم تكشف الوكالة عن هوية السفينة أو مالكها.

في سياق منفصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، الثلاثاء، أن ناقلتي نفط اشتعلتا النيران إثر انفجارات أثناء محاولتهما عبور الطريق الجنوبي للمضيق.

وأضاف الحرس الثوري أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء الطاقمين من المنطقة، لكنه لم يكشف عن هوية السفينتين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ناقلة النفط التي أبلغ عنها موقع UKMTO من بين الناقلات التي ذكرها الحرس الثوري.

وكان مضيق هرمز، الواقع بين إيران وعُمان، الممر الرئيسي لعبور نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل النزاع.

وقد تصاعدت التوترات منذ انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو، مما أدى إلى تجدد تبادل الضربات العنيفة وزيادة تعطيل الملاحة عبر الممر المائي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 14 يوليو، بما في ذلك إطلاق النار على ناقلة نفط فارغة في المضيق قالت واشنطن إنها كانت متجهة إلى إيران.

وقالت إيران إنها شنت عمليات ضد قواعد أمريكية ردًا على ما وصفته بانتهاكات بحرية.

وقال الحرس الثوري في بيان يوم الثلاثاء: "طالما استمرت أعمال التخريب الأمريكية في المنطقة، فإن مضيق هرمز مغلق، ولن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو شحنة واحدة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة".

