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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تعتزم خفض ضرائب فواتير الكهرباء لتخفيف أعباء المعيشة

الحكومة البريطانية تعتزم خفض ضرائب فواتير الكهرباء لتخفيف أعباء المعيشة
الحكومة البريطانية تعتزم خفض ضرائب فواتير الكهرباء لتخفيف أعباء المعيشة
أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة آندي بورنهام، اليوم / الثلاثاء /، أنها ستخفض الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء، في إطار سعيه لتنفيذ وعوده بتخفيف أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة تعتزم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان أن تكلفة هذا الإجراء خلال السنة المالية الحالية سيتم تمويلها من خلال إلغاء برنامج الحكومة للهوية الرقمية، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 2.42 مليار دولار.

وكان مكتب بورنهام قد أعلن في وقت سابق أن من بين أولى خطواته بعد توليه رئاسة الحكومة إلغاء خطط الحكومة الخاصة بإطلاق نظام الهوية الرقمية.

ويتمثل برنامج الهوية الرقمية في خطة تقضي بحصول جميع العاملين على وثيقة هوية رقمية، وهو مشروع صُمم لمكافحة الهجرة غير القانونية، لكنه وُصف بأنه “إخفاق كبير” من قبل لجنة برلمانية تضم أعضاء من مختلف الأحزاب.

ويسعى بورنهام، بصفته رئيس الوزراء البريطاني الجديد، إلى التحرك بسرعة لإثبات أن السياسة البريطانية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وتحسين مستويات المعيشة بعد سنوات من الركود.

وقال بورنهام: “لقد أخفق وستمنستر في خدمة المواطنين لفترة طويلة، بينما كانت الأسر تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة"، مضيفا : “يجب أن يتغير ذلك".

الحكومة البريطانية الحكومة البريطانية برئاسة آندي بورنهام تخفض الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء تخفيف أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة

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