الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان الوحدات العسكرية بدأت صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، وذلك بناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L).

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن هذا الانتشار يأتي في إطار استكمال تنفيذ المهمات الموكلة إلى المؤسسة العسكرية في المناطق الجنوبية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الوضع الأمني في المنطقة.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية في الوقت الراهن، ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.