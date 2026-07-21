رابطة دول جنوب شرق آسيا تعرب عن قلقها إزاء الوضع بالشرق الأوسط

أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، داعين إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها تفاقم الوضع.

وأكد الوزراء في بيان لهم أن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود المبذولة من قبل الوسطاء وتقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين تحذيراً تحث فيه المواطنين الأمريكيين حول العالم على "توخي المزيد من الحذر" إزاء الحرب مع إيران.

جاء في التحذير أنه "نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأضاف التحذير: "ينبغي على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها"، محذراً من تزايد احتمالية وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية "أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم".