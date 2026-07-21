رئيس باكستان: طورنا شراكة بناءة في مجالات متنوعة مع بلجيكا

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن ثقته في أن باكستان وبلجيكا ستواصلان تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما خلال الأعوام القادمة بما يعود بالنفع المتبادل على شعبي البلدين.. مؤكدا أن البلدين طورتا على مدى أعوام شراكة بناءة في عدة مجالات متنوعة.

وقال زرداري - في رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني البلجيكي الذي تحل ذكراها اليوم /الثلاثاء/ حسبما أفاد (راديو باكستان) - إن باكستان وبلجيكا تربطهما علاقات ودية طويلة الأمد تستند إلى الاحترام والثقة والنية الحسنة المتبادلة.

وأكد زرداري أن باكستان تثمن تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، الذي تضطلع بلجيكا بدور محوري فيه؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة والازدهار المتبادل.