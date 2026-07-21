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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: ضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في حملات على 200 منشأة غذائية

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة المديرية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بإحكام الرقابة على تداول الأغذية وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

أسفرت الحملات، التي تمت تحت إشراف د.أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي،بمشاركة د.ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، وفرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، المرور على  العديد من المنشآت الغذائية على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث تم المرور على 200 منشأة غذائية، وتحرير 165 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، من بينها عدم حمل شهادات صحية، وضبط 22 منشأة غذائية تدار بدون تراخيص .

وتمكنت الحملات من ضبط 166.5 كجم، و620 لترًا من الأغذية والمشروبات المخالفة، شملت قطع آيس كريم ومشروبات سكرية منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بشرق النيل، وزجاجات مشروب مانجو منتهية الصلاحية وبها شوائب داخل أحد المخازن بمركز ببا، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل محمل بـ600 لتر لبن فرز محظور تداوله و80 كجم من الجبن الأبيض ظهرت عليها علامات العفن وتغير الخواص الطبيعية بمركز إهناسيا، حيث تم تحرير محاضر بالمضبوطات وإحالتها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت فرق التفتيش بإعدام 281 كجم، و30 لترًا من الأغذية والعصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي ظهرت عليها علامات الفساد، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز المحافظة للتصدي بكل حزم للمخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


 

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