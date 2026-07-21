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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستعرض انجازات مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

استعرض الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التقرير المقدم من  مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بإشراف الدكتورة عبير سيد معوض مدير المركز حول أنشطة وإنجازات مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة عن العام الجامعي 2025/2026 والذي قامت بإعداده الدكتورة  همت محمد فيومي مدير المكتب .

وواصل مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة التابع لمركز تطوير الأداء الجامعي تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي أسهمت في تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، ودعم الباحثين والمبتكرين، وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية. 


وأوضح رئيس الجامعة، أن المكتب  حقق خلال عام  نتائج متميزة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث  يعمل على  تنظيم مؤتمر الأبحاث التطبيقية "من الفكرة إلى المنتج"، الذي استقطب 102  مشروعًا من مختلف كليات الجامعة، وخضعت المشروعات إلى  40 لقاءً تحكيميًا أسفرت عن اختيار 32  مشروعًا متميزًا للمشاركة، بما يعكس جودة الأفكار البحثية والابتكارية المقدمة من الطلاب والباحثين.

وتم توجيه المشتركين لحضور  12 برنامجًا تدريبيًا لتأهيلهم  للمؤتمر،  كما شاركوا في  8 برامج تدريبية من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ 4  برامج تدريبية ولقاءات توعوية داخل الجامعة .

كما عمل المكتب على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الصناعي، حيث تم التواصل مع 32  شركة ومصنعًا لدعوتهم للمشاركة في المؤتمر والتعرف على المشروعات البحثية الواعدة، بما يسهم في خلق فرص للتعاون والاستثمار في الابتكارات الجامعية.

وواصل المكتب اتخاذ الخطوات اللازمة لإبرام بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري كوم أبو راضي الصناعية، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية تخدم أهداف الجامعة في التنمية والابتكار.

وأشارت الدكتورة عبير معوض أن  المكتب حرص على تعزيز التواصل مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار من خلال تنفيذ زيارتين ميدانيتين لكل من مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال ، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من البرامج والمبادرات الداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال.

وعلى صعيد التمثيل المؤسسي، شارك المكتب في عدد من الفعاليات العلمية المتخصصة، من أبرزها المؤتمر الأول للمرصد العربي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار (IRC EXPO)، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج  "Researcher to Entrepreneur" الذي اطلقه صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين ،  الأمر الذي أسهم في تعزيز حضور جامعة بني سويف في المحافل العلمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة في بناء جسور التواصل بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار، ودعم الباحثين والمبتكرين، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات ذات قيمة مضافة، بما يتوافق مع رؤية جامعة بني سويف في الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار.
 

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