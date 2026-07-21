الكريب بـ10 جنيه والفول بجنيه.. الأنبا يوأنس يوجه بدعم أسعار الطعام في كانتين الكنائس

دعا نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، إلى تقديم وجبات بأسعار رمزية داخل كانتينات الكنائس، مؤكدًا أن الهدف ليس تحقيق مكسب كبير، لكن خدمة الناس وتشجيعهم.

وقال الأنبا يوأنس: «الكريب يبقى بـ10 جنيه، لكن يكون مليان فعلًا، مش صغير. يمكن حد يقول مفيش مكسب، لكن لما السعر يبقى مناسب والناس تشتري، الصندوق هيتملي في الآخر».

وأضاف أن نفس الفكرة يطبقها في الدير، موضحًا: «إحنا بنبيع سندوتش الطعمية بجنيه، لأن عندنا دقيق مدعم برخصة رسمية، فالرغيف تكلفته قليلة، ومع شوية فول أو طعمية ممكن التكلفة تزيد حاجة بسيطة، لكن ربنا بيبارك في القليل».

وأشار إلى أن بعض الكنائس بالفعل تطبق الفكرة، وقال: «في كنائس الملاك ومار جرجس سندوتش الطعمية بـ2 جنيه أو جنيه ونص، وفي مار مرقس طلبت يفضل بـ2.5 جنيه وميرفعوش السعر».

وأكد الأنبا يوأنس أن تقديم الأكل بأسعار مناسبة هو نوع من الخدمة، مضيفًا: «لما تدعم الناس بحاجة بسيطة، ربنا يبارك، وفي الآخر هتلاقي صندوق الكنيسة اتملى أكتر من لو كنت بتبيع بأسعار عالية».