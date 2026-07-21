محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير بمحيط المزلقانات ضمن مشروع تحديث أنظمة الإشارات

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،صباح اليوم، بجولة ميدانية،لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات بدائرة مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها هيئة السكة الحديد بوزارة النقل.

وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات على خط القاهرة/بني سويف، وبما يتماشى مع خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان ، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمحيط مزلقاني الغمراوي وشريف باشا، وتتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سطحي على ترعة الإبراهيمية بجوار الكباري القائمة، بما يسهم في تنظيم حركة السيارات والمشاة لرفع معدلات أمان عبور المزلقانات وتحسين الحركة المرورية بمحيطها والشوارع المؤدية إليها

واستمع المحافظ لعرض قدمه مدير الطرق، تضمن الإشارة إلى الإجراءات التي نفذتها المديرية، لتوسعة بعض الشوارع المؤدية إلى المزلقانات، حيث تمت توسعة شارع بورسعيد قبل وبعد مزلقان الغمراوي بمسافة تقدر بنحو 600 متراً وعرض يتراوح من 4 إلى 6 متر، ليخدم على أعمال إنشاء الكوبري السطحي الذي تنفذه السكة الحديد،مما يترتب عليه فصل كامل لحركة الدخول والخروج، بجانب أعمال توسعة قبل مزلقان الصحارة بطول 300 متراً وعرض 6 أمتار ، فضلا عن توسعة مدخل مزلقان الفابريقة بمركز ببا.

وجه المحافظ باستمرار المتابعة لسير العمل والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية والهندسية واشتراطات الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأعمال، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم التسهيلات المطلوبة،مع إعداد تصور لإعادة تنظيم الحركة في ضوء المتغيرات الجديدة لأعمال التطوير، بما يعزز من سيولة الحركة وتجنب أية تكدسات أو اختناقات مرورية محتملة في المستقبل سواء بمحيط المزلقانات أو الشوارع المؤدية إليها

رافق المحافظ خلال الجولة:المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل،الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومن هندسة السكة الحديد ببني سويف: اللواء محمد غزال نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات، المهندس عثمان رضاء حسان مدير عام الصبانة والتشغيل، المهندسة آمال فولي مدير إدارة هندسة السكة الحديد .

