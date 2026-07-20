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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اكتشف عمرو دياب ومنير.. أهم ألحان هاني شنودة

هاني شنودة
هاني شنودة
أحمد البهى

رحل عن عالمنا الموسيقار هاني شنودة، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالألحان المؤثرة. 

ولد هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان محبًا للموسيقي منذ صغره. 

هاني شنودة كون فرقة المصريين عام 1977 بتكوين فرقة ، كما قدم  العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي). 

كما إنه اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة. 

ووضع هاني شنودة الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية، من فيلم المشبوه، وغيرها من الافلام. 

ومن أشهر أغاني فرقة المصريين "ماشيه السنيورة" وأغنية ايمان يونس اللى كانت سببا فى شهرة الفرقة والمطربة "بنات كتير..كده من سني.. بيغيروا مني..مع اني مش أحلى منهم ولا. 

الموسيقار الكبير هاني شنودة هاني شنودة عمرو دياب

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