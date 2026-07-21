الدواجن بـ 53 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق حالة من التراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة المعروض واستقرار الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلكين.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل جهود الدولة لدعم قطاع الدواجن وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إلى جانب استقرار منظومة الإنتاج وتوافر الأعلاف نسبيًا.

الدواجن

وأكد سامح السيد، عضو الإتحاد العام لاتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه لا نواجه مشكلة في إنتاج الدواجن، ولدينا إكتفاء ذاتي يكفي السوق المحلي.

الدواجن

وقال سامح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ناشد رئيس الوزراء، من أجل النهوض بصناعة الدواجن، مؤكدا أنه لا بد من إنشاء بورصة للدواجن تقع تحت مظلة الدولة المصرية، لوضع تسعير عادل.

يتسبب في خسائر



وتابع أن السعر العادل لكيلو الدواجن يكون ما بين 73جنيه حتى 75 جنيه، مؤكدا أن السعر الأن في المزرعة 53 جنيه، وهو سعر غير عادل للمنتجين، ويتسبب في خسائر.

كما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد استقرارًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم الحمراء لم يرتفع جنيهًا واحدًا خلال هذه الفترة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الدواجن تُباع للمواطنين حاليًا بأقل من تكلفة إنتاجها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن للمستهلك يسجل نحو 80 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كيلو اللبن يُباع من الفلاح بنحو 5 إلى 6 جنيهات، بينما يصل إلى المستهلك بسعر قد يبلغ 25 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه الأسعار مستقرة منذ عامين، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع لا يعني بالضرورة انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، لأن هناك هامش ربح يضمن استمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن المنتج يجب أن يحصل على هامش ربح يضمن استمراره في الإنتاج وعدم خروجه من المنظومة، مؤكدًا أن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج يتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين.

وكشف أن جشع بعض التجار يظهر في السلع القابلة للتخزين، إلا أن العامل الأساسي المتحكم في الأسعار يظل هو العرض والطلب، مؤكدًا أن وفرة الإنتاج هي العامل الأهم في استقرار الأسعار.

وتابع أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من البيض، ومن الدواجن بنسبة تتجاوز 98%، كما تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من بعض المحاصيل، مثل الأرز.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن معدلات الإنتاج شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، وأن العام الحالي شهد زراعة مساحات كبيرة من القمح.

ولفت إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 مليون فدان، وأن الإنتاج المحلي يغطي نحو 55% من الاحتياجات، مؤكدًا أن الحكومة توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس تحقيق قدر جيد من الأمن الغذائي.