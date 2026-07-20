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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن محقونة بالهرمونات.. الزراعة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة عن بعض السلع الغذائية، وكان منها أن هناك دواجن يتم حقنها بالهرمونات، وتباع للمواطنين في الأسواق، وأن هذا الأمر جعل الكثير من المواطنين يسأل عن الحقيقة.

وقالت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن ما أثير بشأن حقن الدواجن بالهرمونات غير صحيح إطلاقا، موضحة: "أن الموضوع الذى أثارت الجدل هو أن الفراخ يتم حقنها بالهرمونات، وهذا حل غير عملي وغير اقتصادي بالمرة لأنه مكلف جدا.

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الدواجن 

وأضافت الدكتورة حنان قرني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: استحالة، استحالة، استحالة، ولا في المزارع الكبيرة ولا في الصغيرة يكون هناك حقن للفراخ بالهرمونات، فالفرخة تصل لهذا الوزن لأنها محسنة وراثيا وتغذيتها متوازنة ويكون هناك إدارة جيدة للمزرعة، مما ينتج عن ذلك وصول الفرخة لهذا الوزن في 35 لـ40 يوما، ويكون وزنها 2 كيلو أو 2 كيلو ونص، فهي سلالات لحم محسنة وراثيا بتعطى هذا الوزن.

البيض والدواجن
الدواجن 

وتابعت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: وهذا ليس له علاقة بالهرمونات إطلاقا، لأن الهرمونات غير مقبول إن تطبق حتى اقتصاديا، فضلا عن انها ليس لها جدوى.


كشفت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن كيفية اختيار الدواجن، وقالت: “لازم لما أجي أشتري الفرخة أشتريها من مصدر موثوق منه، ويكون مرخص ومعتمد، وجوه الكيس مكتوب عليه القرار الوزاري والرقم الكودي بتاع المجزر المتسجل والمرخص، وبيخضع للإشراف من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية”.

وأضافت "بنعرف الدجاج السليم أول حاجة من ريحته، ريحة الفرخة نفسها عادية مش منفرة، يعني ريحتها مقبولة، مش ريحة حاجة بايظة.

وتابعت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: "ولونها يكون ما بين الأبيض المائل للوردي، مش أكتر من كده، الجلد بتاعها لازم يبقى متماسك، لان في حاجات بيبقى الجلد متهتك واللحوم نفسها بيبقى فيها تهتك في العضلات دى نبعد عنها، أنا بمسك الفرخة اشوف جلدها سليم مغطي منطقة الصدر والجسم كله، بحط إيدي على العضلات وبمسكها وما فيهاش أي نوع من أنواع الملمس اللزج، الأنسجة بتاعتها متماسكة، نتأكد سلامة الكيس والبيانات المدونة عليه، ولازم يبقى الكيس بتاعها مقفول كويس ومحكم عليها، عشان ده اللي بيثبت مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي".

واختتمت حنان قرني تصريحاتها قائلة: "ممكن ألاقي في الفراخ المبردة نسبة من السوائل جوه الكيس ولكن ما تتعداش الـ2% من وزن الفرخة، ده في الفراخ المبردة، وبتبقى طبعا صلاحيتها خمس أيام، مش أكتر من كده".

السلع الغذائية دواجن الزراعة الدواجن

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