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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدًا.. انطلاق أول مؤتمر دولي للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

تنطلق غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والذي يعقد تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينظمه مركز البحوث الزراعية تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز، بمقر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر وعدد من الدول، لبحث أحدث الاتجاهات العلمية والتطبيقية في القطاع.

وتشهد الجلسة الافتتاحية حضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات بارزة في القطاع الزراعي والبيطري، حيث يركز المؤتمر على التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي لدعم خطط النهوض بالثروة الحيوانية، كما تشد الجلسة الافتتاحية توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات، وافتتاح معرض مصاحب للفعاليات.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام سبل تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عبر أربع جلسات علمية رئيسية تركز على دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي، حيث تتناول جلسات اليوم الأول نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفرص الاستثمار، وآليات تحسين الإنتاج في الأراضي الجافة ظل تغير المناخ، بالاعتماد على التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. بينما يركز اليوم الثاني على تحديات صناعة الدواجن والحوكمة الصحية، ونظم الاستزراع السمكي الذكي والمتكامل في الصحراء، ليختتم المؤتمر فعالياته في اليوم الثالث بعرض نماذج تطبيقية وتحويل البحوث إلى مشروعات واقعية تخدم الأمن الغذائي.
ويشارك في تقديم هذه الجلسات نخبة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين.

الزراعة وزير الزراعة خبراء الزراعة لطب البيطري

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