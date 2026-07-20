خالد جلال ناعيا «هاني شنودة»: واحد من أبرز مجددي الموسيقى المعاصرة

نعى المخرج خالد جلال النائب بمجلس الشيوخ، الموسيقار «هاني شنودة» الذى رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد أن ترك لنا إرثا موسيقيا يزخر بالأعمال الناجحة والمتميزة .

وفاةهاني شنودة

وقال المخرج خالد جلال،: فقدنا اليوم واحدا من أبرز مجددي الموسيقى المعاصرة، وله بصمته فى تطوير شكل الموسيقى المصرية، واكتشف ودعم العديد من المواهب التي أصبحت فيما بعد تحتل مكانة متميزة فى الساحة الفنية، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد هاني شنودة عام 1943م، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري، كانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر، التحق بالمعهد العالى الموسيقي "الكونسيرفتوار"، وقام بتأليف مقطوعات تعد من العلامات البارزة في السينما المصرية، كما لحن لعدد من كبار نجوم الطرب فى مصر .