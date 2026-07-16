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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنظم المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

 ينظم مركز البحوث الزراعية المؤتمر والمعرض العلمي بعنوان: «المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية التحديات والفرص»، تحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الزراعة وتعزيز التنمية المستدامة، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

ويأتي تنظيم هذا الحدث في ضوء حرص وزارة الزراعة على دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، في مركز البحوث الزراعية بالجيزة.

وأكدت وزارة الزراعة أن المؤتمر والمعرض يستهدفان عرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج الحيواني، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء والمستثمرين، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج وزيادة كفاءتها، بالإضافة  إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص للتعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الأسمدة والتقاوي، ونظم الري الحديث، والصناعات الغذائية، والمعدات الزراعية، إلى جانب قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتكنولوجيا الزراعية والتحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن المعرض المصاحب للمؤتمر يوفر منصة متكاملة لعرض وتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، مع إتاحة البيع المباشر للجمهور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة.
ويشمل المعرض تنظيم خدمات متكاملة للزوار والمشاركين، من بينها وسائل نقل داخلية، وخدمات استقبال وإرشاد، إلى جانب تخصيص مناطق للعروض الترويجية والبيع المباشر، كذلك من المتوقع أن يشهد المؤتمر والمعرض مشاركة واسعة من الجهات البحثية والعلمية، والشركات المحلية والدولية، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار الزراعي، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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