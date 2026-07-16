محافظ الجيزة خلال لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: استلام الشريحة الأولى بقيمة 250 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع أعضاء المجلسين لبحث احتياجات المواطنين واستعراض أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية المهمة والشكاوى الواردة من المواطنين حيث أعلن المحافظ موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بعدد من أحياء المحافظة بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم استلام الشريحة الأولى من الاعتماد المالي بقيمة 250 مليون جنيه تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة دعم المنظومة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع معدات النظافة على القطاعات ذات الكثافات السكانية المرتفعة إلى جانب التوسع في إسناد أعمال النظافة إلى الشركات الجادة، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

كما ناقش الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعي بعدد من المناطق غير المخدومة بحي جنوب الجيزة

حيث وجّه المحافظ بإعداد حصر شامل للعقارات السكنية القديمة، لدراسة إمكانية إدراجها ضمن خطط التوصيل مستقبلًا.

وفيما يتعلق بملف تراخيص المحال العامة وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني لتوعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص مع تقديم جميع التيسيرات القانونية اللازمة لتشجيعهم على إنهاء الإجراءات.

كما وجّه المحافظ بدراسة أفضل السبل للاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء ذات الملكية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن منع إلقاء المخلفات أو تراكمها والحفاظ على المظهر الحضاري مع بحث الآليات القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وكلّف المحافظ مدير مديرية الطرق بإعداد مقايسة تقديرية لرفع كفاءة وتطوير كوبري والي وامتداده، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجّه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة أرض اللواء خلال فترات الذروة خاصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم مع الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءتها واستدامتها.

وأكد المحافظ أهمية استمرار تنظيم أسواق "اليوم الواحد" لما تمثله من أهمية في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

كما وجّه الأنصاري جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تنفيذ حملة موسعة لإزالة جميع المخالفات والتعديات الواقعة على حرم السكة الحديد بنطاق حي العجوزة.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: هشام بدوي، وعمرو رشاد وأحمد الواليد إلى جانب رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والهيئات المعنية.