تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير

أيدت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، الدائرة السابعة مستأنف، حكم أول درجة الصادر بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقارين من أعيان وقف شريف باشا الكبير، رئيس وزراء مصر الأسبق، مع إلزامهما بالمصاريف ورفض الاستئنافين موضوعًا.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتفقا على الاستيلاء على العقارين رقمي 1 و3 بحارة دير النحاس بمنطقة مصر القديمة، والتابعين لوقف المرحوم شريف باشا الكبير.

أوضحت الحيثيات أنهما قاما باصطناع عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 20 أكتوبر 1970، ونسباه زورًا إلى ورثة المالك، وأثبتا فيه على خلاف الحقيقة شراءهما للعقارين.

وأضافت المحكمة أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، بل زورا أيضًا محضر صلح مؤرخ في الأول من يونيو 2016، ونسبا توقيعاته إلى 28 من ورثة شريف باشا الكبير، ثم قدماه للمحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير 13 توكيلًا رسميًا منسوبة إلى مكتبي توثيق الأزبكية وإمبابة، تضمنت بيانات غير صحيحة خاصة بورثة شريف باشا الكبير، كما قاما بتزوير 8 إعلامات وراثة منسوبة إلى نيابات أوسيم والوراق والخليفة لشؤون الأسرة، واستخدما أختامًا مقلدة لشعار الجمهورية لإضفاء الصفة الرسمية على تلك المحررات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين استخدما المستندات المزورة في تسجيل الحكم بالشهر العقاري، فصدر العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017 جنوب القاهرة، بما مكنهما من إثبات ملكيتهما للعقارين، ثم باعا مساحة 12 قيراطًا من الأرض إلى متهم ثالث سبق صدور حكم ضده، ليتمكن بدوره من تسجيل حصته.