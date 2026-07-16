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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إحالته للمحكمة الجنائية.. أول تعليق من أحمد فتوح: يا جماعة أنا كويس

فتوح
فتوح
يارا أمين

طمأن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، جمهوره على حالته، بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بشراء سيارة.

ونشر أحمد فتوح، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة له، وعلق عليها قائلًا: “يا جماعة أنا كويس”، في أول ظهور له عقب تطورات القضية.  

وجاءت رسالة فتوح لتطمئن متابعيه، بعدما تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية، إذ اكتفى اللاعب بالتأكيد على أنه بخير دون التطرق إلى تفاصيل الأزمة.

أحمد فتوح نادي الزمالك الزمالك إنستجرام فتوح

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