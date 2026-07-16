ميرنا الهلباوي توجه رسالة رومانسية لـ أحمد السعدني في عيد ميلاده.. ماذا قالت؟

حرصت الإعلامية ميرنا الهلباوي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد السعدني، من خلال مشاركة متابعيها مجموعة من اللقطات المميزة من حفل زفافهما عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأرفقت ميرنا الهلباوي الصور برسالة رومانسية وجهتها لزوجها، قالت فيها: “كل عام وأنت بخير.. أحبك كثيرًا”، مع الإشارة إلى حساب أحمد السعدني.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، إذ انهالت التعليقات التي حملت التهاني للفنان أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده، إلى جانب الأمنيات للثنائي بحياة زوجية مليئة بالسعادة والنجاح.

وأظهرت اللقطات أجواءً رومانسية جمعت بين ميرنا الهلباوي وأحمد السعدني خلال حفل زفافهما، حيث تبادلا الابتسامات والنظرات في مشاهد لاقت إعجاب المتابعين، لتواصل الصور حصد التفاعل منذ لحظة نشرها