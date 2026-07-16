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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة

الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل
الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل
حسام الفقي

في لفتة تقديرية تعكس حرص الدولة على تكريم النماذج الوطنية المشرفة وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير،وزير النقل، اتصالًا هاتفيًا بالمواطنة ليلى حسن، المقيمة بمحافظة أسوان، أعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره لما أبدته من شجاعة ومسؤولية وطنية، بعدما تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة، في موقف بطولي جسّد أسمى معاني الوعي المجتمعي والانتماء الوطني، وأسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا فخره واعتزازه بما قامت به من موقف وطني نبيل يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية والإيجابية.

وأكد وزير النقل، خلال الاتصال الهاتفي، أن السيدة ليلى حسن تمثل نموذجًا أصيلًا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن دائمًا على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن ما قامت به لم يكن مجرد تصرف عفوي، وإنما نموذجًا عمليًا للمواطنة الإيجابية والانتماء الحقيقي للوطن، ورسالةً مهمةً تؤكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة وصون أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

كما أعلن أنه سيستقبلها، منتصف الأسبوع المقبل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكريمها تقديرًا لموقفها الوطني المشرف، واعتزازًا بما قدمته من نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية والانتماء للوطن.

ومن جانبها، أعربت السيدة ليلى حسن عن بالغ سعادتها واعتزازها بالاتصال الهاتفي من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا وطنيًا خالصًا، وأن القطار ملك لكل المصريين، وأن الحفاظ عليه وعلى سلامة ركابه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل النقل

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