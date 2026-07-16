الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات الطور بالقناة لدعم استقرار الشبكة

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً لإنشاء محطة محولات الطور الدائمة التابعة لمنطقة كهرباء القناة بجهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويهدف المشروع إلى مجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال المستقبلية واستبدال المحطة المتنقلة الحالية بمحطة دائمة بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة القومية في نطاق منطقة كهرباء القناة ودعم خطط التنمية في سيناء والمناطق المجاورة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال خمسة عشر شهراً لإطلاق التيار يعقبها شهران لإبداء الملاحظات إن وجدت تمهيداً للاستلام الابتدائي وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أو استلام الموقع خالياً من العوائق.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة ويضمن توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة لمختلف المشروعات التنموية مؤكدة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مستمرة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية ودعم جهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية .