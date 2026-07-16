البابا تواضروس: مشروع المركز الثقافي السكندري يهدف لحفظ التراث ويسهم في ترسيخ الهوية القبطية

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته، إلى مشروع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي السكندري الذي يجري تجهيزه حاليًا في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وألقى قداسته عظته الأسبوعية في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ولفت قبل العظة إلى ترتيبات ومراحل بناء المركز الثقافي السكندري، موضحًا أهمية تفاعل أبناء الكنيسة مع المشروع الثقافي الهام الذي يحفظ التراث القبطي السكندري ويسهم في ترسيخ هويته، مما يتطلب تعضيده من كل ناحية سواء بالصلاة أو التعضيد المادي.

وأعرب قداسة البابا عن أمله في أن ينتهي العمل في المبني وتجهيزاته في غضون عام على الأكثر، ثم تم عرض فيلم تعريفي بما تم إنجازه في مشروع المركز حتى الآن.