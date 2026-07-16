قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بريطانيا تتجنب الانكماش.. الاقتصاد ينمو 0.1% في مايو رغم تأثيرات حرب إيران

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بنسبة 0.1% في مايو، رغم الضغوط الناجمة عن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

ويأتي هذا النمو بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أبريل، ما يعكس استمرار حالة الضعف في النشاط الاقتصادي، في ظل تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم اليقين العالمي، وضغوط التضخم على الإنفاق والاستثمار.

​وذكرت صحيفة الجارديان، وسط أجواء جيوسياسية ملتهبة تعصف بأسواق الطاقة العالمية جراء النزاع الدائر مع إيران، يجد الاقتصاد البريطاني نفسه في اختبار حقيقي لمفهوم "المرونة".

وتضيف، لا تقتصر التحديات هنا على الضغوط الخارجية المتمثلة في اضطراب سلاسل الإمداد ومخاوف قفزات أسعار النفط، بل تتزامن مع مخاض سياسي داخلي حاسم؛ حيث تستعد المستشارة المالية ريتشيل ريفز لمغادرة منصبها بالتزامن مع التشكيل الوزاري المرتقب ل آندي بيرنهام.

وتابعت جاء هذا النمو متماشيا مع توقعات الاقتصاديين، عقب انكماشٍ سجله الاقتصاد بنسبة 0.1% في شهر إبريل السابق له.

ورغم التراجع الذي شهده إبريل، يبدو أن الاقتصاد البريطاني أبدى مرونة أكبر مما توقعه بعض المحللين في مواجهة تصاعد تكاليف الطاقة المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط، على نحو من شأنه أن يمنح رحيل المستشارة الحالية، ريتشيل ريفز، المتوقع يوم الاثنين المقبل حال اختيار رئيس الوزراء المرتقب، آندي بيرنهام، تشكيلته الوزارية الجديدة، دفعة معنوية إضافية، إذ قد تعده ريفز دليلا جديدا على نجاعة خطتها الاقتصادية قبيل مغادرتها المنصب.

ورصدت الجارديان تباينا لافتا في البيانات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ ارتفع ناتج قطاع الخدمات بنسبة 0.3% خلال الشهر، في حين جاء هذا الأداء الإيجابي ليقابله تراجع في الإنتاج الصناعي، الذي يشمل التصنيع، بنسبة 0.5%، وانكماش أكثر حدةً في قطاع الإنشاءات بلغت نسبته 0.8%.

وقد تصدر قطاع البحث والتطوير العلمي قائمة القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الشهري، محققًا قفزةً وصلت إلى 5.1%، وفق ما نقلته الجارديان.

أما على مستوى الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وهي فترة تعد عادة أكثر استقرارا من حيث دلالة بياناتها، فقد سجل النمو الاقتصادي نسبة 0.7%، في تباطؤٍ طفيفٍ عن نسبة 0.8% المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل.

وفي هذا السياق، أوضحت ليز ماك كيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد حقق نموا قويا خلال هذه الفترة، وإن كانت وتيرته قد تباطأت نسبيا في ضوء الأداء الأضعف الذي شهده في الشهرين الأخيرين.

في المقابل، لفت محللون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لا يزال يتجه نحو الركود خلال الربع الثاني الكامل من العام. وحذر سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين لإنجلترا وويلز (ICAEW)، من أن هذا الانتعاش الباهت يصعب أن يبدد المخاوف المتصاعدة بشأن الوضع الاقتصادي البريطاني، مشيرًا إلى أن النزاع مع إيران أسهم في كبح النشاط في قطاعاتٍ رئيسيةٍ كالإنشاءات والصناعة، رغم أن الطقس الدافئ منح قطاع التجزئة دفعةً طفيفةً.

من جهتها، أكدت غرفة التجارة البريطانية أن هذه البيانات تكشف حاجة ملحة إلى دعم الشركات في مواجهة الأعباء المتصاعدة. وقال ستيوارت موريسون، مدير الأبحاث في الغرفة، إن النزاع الإيراني بات يفرز تداعيات ملموسة على الشركات البريطانية، مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الشحن، بما يزيد الأعباء ويعمّق حالة عدم اليقين في الاقتصاد.

جاءت هذه البيانات في أعقاب خطاب حازمٍ ألقته ريفز في مانشن هاوس هذا الأسبوع، دافعت خلاله عن سجلها، مؤكدة أنها وضعت الاقتصاد البريطاني على أرضيةٍ أكثر استقرارا.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 1%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في إبريل.

بيد أن المشهد الاقتصادي البريطاني لا يزال يكتنفه غموض بالغ، إذ عاودت أسعار النفط ارتفاعها الحاد منذ تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وهو ما يلقي بظلاله على التحديات التي ستواجه بيرنهام فور توليه منصبه.

ويرى مركز أبحاث "ريزوليوشن فاونديشن" أن أكثر من نصف هامش المناورة المالي البالغ 23.6 مليار جنيه إسترليني، الذي تركته ريفز لنفسها في بيان الربيع وفق قواعدها المالية، سيتبدد جراء تداعيات الحرب.

وفي تعليقها على البيانات، أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة البريطانية أن خطة الحكومة الاقتصادية وضعت المملكة المتحدة في موقعٍ أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عامين، مشيرةً إلى تحقيق أسرع معدل نموٍ بين دول مجموعة السبع خلال الربع الأول، مع توقعاتٍ باستمرار تصدر بريطانيا لدول المجموعة الأوروبية من حيث النمو هذا العام والعام المقبل، واستقرار معدلات التضخم.

مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الاقتصاد البريطاني ضغوط التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

عموته

محمد شبانة: منصف بقرار أهلاوي لمدة 5 سنوات مقابل 2.5 مليون دولار

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

تويوتا كراون

أول صور رسمية.. ظهور تويوتا كراون كروس أوفر 2027

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد