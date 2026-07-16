تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

حذرت هندسة كهرباء التحرير أصحاب العدادات مسبقة الدفع من استخدام كروت شحن مجهولة المصدر أو معدلة بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تعرض المشترك للمساءلة القانونية، فضلًا عن تحرير محاضر سرقة تيار وتوقيع غرامات مالية كبيرة.

وأوضحت أن بعض المواطنين قد يلجأون، بحسن نية أو بمساعدة أشخاص غير متخصصين، إلى وسائل شحن غير معتمدة لحل مشكلات العداد، إلا أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب قانونية دون علمهم.

احذر طرق الشحن غير القانونية

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء دفع البعض إلى البحث عن وسائل لتقليل تكلفة الشحن، من خلال أشخاص يزعمون قدرتهم على زيادة رصيد كارت الكهرباء أو استخدام تطبيقات غير معتمدة.

وأكدت أن أنظمة المراقبة التابعة لشركات الكهرباء ترصد أي اختلاف بين استهلاك العداد والبيانات المسجلة على النظام الإلكتروني، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اشحن العداد من القنوات الرسمية فقط

وشددت هندسة كهرباء التحرير على ضرورة الاعتماد على وسائل الشحن المعتمدة التي توفرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، سواء من خلال التطبيقات الرسمية أو منافذ الدفع الإلكتروني المعروفة.

كيفية شحن كارت الكهرباء إلكترونيًا

يمكن للمشترك شحن كارت العداد باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق «سهل» من متجري Google Play أو App Store. تسجيل الدخول إلى التطبيق وتمرير كارت العداد على الهاتف الداعم لتقنية NFC لقراءة بياناته. مراجعة الرصيد الحالي واختيار قيمة الشحن المطلوبة. سداد قيمة الشحن باستخدام البطاقة البنكية أو إحدى وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة. إدخال الكارت مرة أخرى في العداد لإضافة الرصيد وتفعيل عملية الشحن.

مزايا العدادات مسبقة الدفع

وأكدت أن العدادات مسبقة الدفع توفر العديد من المزايا للمشتركين، من أبرزها:

متابعة الاستهلاك والرصيد المتبقي بشكل لحظي.

المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

إنهاء مشكلات الفواتير التقديرية وأخطاء القراءات.

سهولة شحن الرصيد إلكترونيًا في أي وقت.

تقليل الاعتماد على التدخل البشري في احتساب الاستهلاك.

ضمان سداد قيمة الاستهلاك مقدمًا، بما يرفع كفاءة التحصيل لدى شركات الكهرباء.

وفي ختام تحذيرها، دعت هندسة كهرباء التحرير المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدّعون قدرتهم على تعديل أو زيادة رصيد كروت الشحن بطرق غير رسمية، مؤكدة أن استخدام القنوات المعتمدة هو الضمان الوحيد لتجنب المخالفات والحفاظ على حقوق المشتركين.