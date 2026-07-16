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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
عبد الفتاح تركي

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم «عمارات العبور»، برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه، مع تحديد الوظائف المتاحة، وشروط التقديم، وآلية التواصل للراغبين في الالتحاق بهذه الفرص.

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن وظائف وزارة العمل 2026، ووظائف برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه، بعد إعلان وزارة العمل عن طرح فرص عمل جديدة ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب في عدد من التخصصات الفنية والهندسية، مع تحديد الرواتب والشروط المطلوبة لكل وظيفة.

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وزارة العمل

ويأتي الإعلان في إطار استمرار وزارة العمل في إتاحة فرص التوظيف من خلال النشرات الدورية، بما يتيح للراغبين في الحصول على فرصة عمل التعرف إلى الوظائف المتاحة، ومتطلبات شغلها، وطريقة التقديم وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة.

ما الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل في يوليو 2026؟

أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة متوافرة بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم «عمارات العبور»، وتشمل عددًا من الوظائف في المجالات الهندسية والفنية، مع رواتب تختلف وفقًا لطبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة.

وتتضمن الوظائف المعلنة مهندس ميكاترونيكس براتب يصل إلى 16 ألف جنيه، بشرط توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات، كما تشمل وظيفة مهندس ميكانيكا بالراتب نفسه، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.

كما أعلنت الوزارة عن توافر وظائف فني ميكانيكا وفني كهرباء، براتب 12 ألفًا و800 جنيه لكل منهما، مع اشتراط خبرة 5 سنوات في المجال.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل 2026؟

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، حيث أوضحت أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات دراسية عليا ومتوسطة، وفقًا للتخصص المطلوب لكل وظيفة.

وزارة العمل

كما اشترطت الوزارة ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، مع ضرورة توافر الخبرة العملية المحددة لكل وظيفة، بما يضمن القدرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة، وفق طبيعة العمل في شركة الخدمات الفنية.

وتُعد الخبرة العملية من المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف المطروحة، إذ تختلف سنوات الخبرة المطلوبة بحسب كل تخصص، كما أوضحت الوزارة في تفاصيل الإعلان.

كيف يتم التقديم على وظائف وزارة العمل؟

دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى الوظائف الجديدة إلى التواصل عبر الرقم المخصص «01227845174»، وذلك لاستكمال إجراءات التقديم، والحصول على التفاصيل المتعلقة بكل وظيفة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير وظائف لائقة للشباب، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم الفنية، ويُسهم في دعم فرص التوظيف داخل القطاعات المتخصصة.

لماذا تحظى وظائف وزارة العمل 2026 باهتمام الباحثين عن عمل؟

تحظى إعلانات وزارة العمل الخاصة بالتوظيف باهتمام واسع بين الباحثين عن فرص عمل، نظرًا لما تتضمنه من وظائف في تخصصات متنوعة، مع الإعلان عن الرواتب والشروط المطلوبة وآليات التقديم بصورة واضحة.

وزارة العمل

ويبحث كثير من الشباب عن الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، خاصة في المجالات الهندسية والفنية، وهو ما يجعل نشرة التوظيف الدورية لوزارة العمل من المصادر التي تحظى بمتابعة مستمرة من الراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

كما يساهم الإعلان المسبق عن الرواتب، وسنوات الخبرة المطلوبة، والمؤهلات الدراسية، في مساعدة المتقدمين على التعرف إلى مدى توافق شروط الوظائف مع مؤهلاتهم قبل بدء إجراءات التواصل والتقديم.

وتواصل وزارة العمل طرح فرص عمل جديدة ضمن نشراتها الدورية، بهدف دعم التشغيل، وإتاحة فرص مناسبة للشباب في مختلف القطاعات، مع الالتزام بالإعلان عن الشروط والمعايير الخاصة بكل وظيفة، بما يحقق الوضوح والشفافية في إجراءات التوظيف.

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