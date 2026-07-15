التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم للتعاقد بنظام الاستعانة مع عدد (35) مهندس ميكانيكا للعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة.

وأوضح الجهاز أن من بين شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة (تخصص ميكانيكا سيارات) بتقدير عام جيد فأعلى، وألا يزيد سنه على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، مع استيفاء باقي الشروط والمستندات المطلوبة الواردة بالإعلان.

كما أشار الجهاز إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة من 22 يوليو 2026 حتى 5 أغسطس 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على شروط الإعلان والتقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg