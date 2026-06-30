الأسهم الآسيوية تختتم ربعًا قويًا بمكاسب واسعة والدولار يواصل صعوده مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة، اليوم / الثلاثاء / ، في ختام ربع سنوي استثنائي، بينما واصل الدولار الأمريكي تعافيه، دافعًا الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، ومتجهًا لتسجيل رابع مكسب فصلي على التوالي.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.6%، ويتجه لتسجيل مكاسب قياسية تتجاوز 38% خلال الربع الحالي، كما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، المدعوم بأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بنسبة 3%، ويتجه لتحقيق قفزة فصلية تقارب 71% في الربع الثاني، بعدما تضاعفت مكاسبه منذ بداية العام.

وفي أسواق النفط، تراجعت المخاوف المرتبطة بالحرب، مع استقرار العقود الآجلة لخام برنت عند 72.49 دولار للبرميل، وهو مستوى يقترب من الأسعار التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، رغم استمرار هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال كيري كريج المحلل الاستراتيجي في جيه بي مورجان لإدارة الأصول في مدينة ملبورن: "الآن وبعد تراجع أسعار النفط، فإن ذلك يعزز رؤيتنا بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو أكثر استقرارًا مقارنة بما كنا نتوقعه قبل شهرين، كما يدعم توقعات تحسن أرباح الشركات".

وسجلت مؤشرات "وول ستريت" ارتفاعًا خلال جلسة أمس، فيما واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6%، ما يشير إلى بداية قوية للجلسة الأوروبية.

وفي سوق العملات، يتجه الدولار لتسجيل مكاسب فصلية، مدعومًا بإعادة تسعير كبيرة لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تحولت من توقعات بخفض الفائدة إلى توقعات برفعها، في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأدى صعود الدولار إلى تسجيل الذهب أكبر خسارة فصلية له منذ أكثر من 10 سنوات، بينما هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا عند 162.41 ين مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية، ما أعاد المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أي وقت إذا اقتضت الضرورة.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.3% خلال الربع الحالي، إلا أن اليورو تمكن هذا الأسبوع من استعادة مستوى 1.14 دولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها بعد غد / الخميس /، نظرًا لعطلة الجمعة، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش المقررة غدا الأربعاء.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن النشاط الصناعي في الصين توسع خلال يونيو بدعم من صادرات التكنولوجيا المتقدمة، فيما تترقب الأسواق خلال الجلسة بيانات التضخم الأوروبية، وثقة المستهلك الأمريكي، والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، يتجه المؤشر الرئيسي في تايوان لتحقيق مكاسب تتجاوز 46% خلال الربع الحالي، بينما لم تتمكن بقية الأسواق من مجاراة الأداء القوي للأسواق المدعومة بقطاع أشباه الموصلات.

في المقابل، كان مؤشر هانج سنج في هونج كونج من بين أضعف المؤشرات أداءً، إذ ظل شبه مستقر خلال تعاملات اليوم، ويتجه لإنهاء الربع على انخفاض بنسبة 7.5%.

وشهد سلوك كبار المستثمرين خلال هذا الربع القياسي نمطًا غير معتاد، إذ أدى الارتفاع الكبير في الوزن النسبي لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية الآسيوية إلى قيام المستثمرين الأجانب بعمليات بيع متواصلة لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية وتقليل مخاطر التركز.

ووفقًا لبيانات بنك بي إن واي، سجلت الأسهم الكورية الجنوبية صافي تدفقات خارجة بلغ 17.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وقال جيف يو محلل الاقتصاد الكلي في بنك بي إن واي: “الفجوة بين قوة العوائد وحركة التدفقات تعكس نمطًا أوسع في الأسواق الآسيوية المعتمدة على التكنولوجيا، حيث يدفع الأداء القوي المستثمرين إلى إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح، بدلًا من ضخ استثمارات مؤسسية جديدة”.

ولفت الأداء القوي لمؤشر ستوكس الأوروبي الأنظار، إذ يتجه لتحقيق مكاسب فصلية تبلغ 9%، إلى جانب مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الصينية، الذي ارتفع بنحو 10% خلال الربع الحالي.

وأضاف كيري كريج: "بعض المستثمرين أصبحوا قلقين من حجم انكشافهم على قطاع التكنولوجيا، لذلك بدأوا يبحثون عن موضوعات استثمارية أخرى مثل قطاع الدفاع، والطاقة المتجددة، وكيفية بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وصلابة".