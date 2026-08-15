تيشيرت الأهلي شرف.. أقطاي عبد الله يكشف شعوره بعد الانتقال للقلعة الحمراء

أكد أقطاي عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن ارتداء قميص النادي يمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب.

وقال أقطاي عبد الله، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «ده شرف كبير إني ألعب في النادي الأهلي، وبشكر الكابتن الخطيب على التعاقد معايا، وإن أنا بقيت في الأهلي، وده شرف لأي لاعب إنه يلبس تيشيرت الأهلي، وإن شاء الله أكون موفق وربنا يكرمني مع الفريق».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، والذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، في إطار تجهيز اللاعبين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.