بعد شائعات الهجرة .. إجراءات عاجلة من الشرطة والجيش الإسباني قبالة سبتة

أعلنت السلطات الإسبانية عن تعزيز وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وذلك في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أسبوعين من اندفاع عشرات ​الآلاف إلى المدينة.



وبحسب وكالة رويترز ؛ فقظ ارتدى جنود الزي الرسمي ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية مساء أمس الجمعة.

بينما ‌كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد.

وساد الهدوء في وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو تموز وأسفر عن سقوط قتلى.



وعلى الجانب ​الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في الفنيدق ​التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في ⁠سبتة.

وفي وقت لاحق ؛ : تمكن أكثر من 72 ألفا ​من دخول سبتة، وفقا لتقديرات الحكومة الإسبانية.