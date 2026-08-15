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الأهلي يترقب مواجهة تاريخية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يترقب مواجهة تاريخية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي إلى المواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، والمقرر إقامتها خلال الأسبوع الجاري، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الحادية والستين من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة تجمع بين بطل أفريقيا وأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

وتكتسب المباراة أهمية استثنائية، خاصة أنها ستكون أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو عقب إعادة افتتاحه، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تاريخيًا، باعتباره الظهور الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره على ملعبه مجددًا.

ويسعى الأهلي لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المباراة، في ظل استعداداته المكثفة للموسم الجديد، حيث تمثل مواجهة برشلونة اختبارًا قويًا أمام أحد أبرز الفرق الأوروبية، وتمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم البدنية والفنية.

في المقابل، يستعد برشلونة للموسم الجديد من خلال مجموعة من المباريات الودية، وتأتي مواجهة الأهلي باعتبارها مناسبة مهمة لظهور الفريق أمام جماهيره والاستعداد لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

الأهلي يكتب التاريخ في البطولة

ويمثل حضور الأهلي في كأس خوان جامبر محطة تاريخية جديدة في مسيرة النادي، بعدما أصبح أول فريق مصري وأفريقي يشارك في البطولة، في إنجاز يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها المارد الأحمر على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى مشاركة الأهلي باهتمام واسع، خاصة أن المواجهة أمام برشلونة تفتح صفحة جديدة من الحضور العالمي للنادي، وتؤكد امتداد علاقاته مع كبار الأندية الأوروبية، في ظل سعي الإدارة لتعزيز مكانة الفريق على المستوى الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ليلة استثنائية تجمع الأهلي وبرشلونة على أرضية كامب نو، وتمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة لمتابعة مواجهة تاريخية بين بطل أفريقيا والعملاق الإسباني.


 

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