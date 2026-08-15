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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات  اليوم السبت 15 أغسطس 2026، وسط ثبات أسعار مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

سعر الذهب اليوم

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6260 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة، نحو 7154 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.

أسعار الأعيرة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6558 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية نحو 6260 جنيهًا للشراء و6200 جنيهًا للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50.08 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، مع استقرار الأسعار خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4388 دولارًا للشراء و4387 دولارًا للبيع، وسط متابعة لتحركات الأسواق العالمية وتوقعات مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

مشتريات المصريين من الذهب

وكشف مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت نحو 11.1 طن، بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي سجلت خلاله المشتريات نحو 11.6 طن.

وواصلت السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار، في ظل استمرار تقلبات الأسواق.

تراجع المشغولات الذهبية

وأظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 4.9 طن، بانخفاض 14% مقارنة بنحو 5.7 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية مقارنة بالربع الأول من عام 2026، الذي سجل نحو 5.2 طن.

وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى استمرار معدلات التضخم وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما انعكس على الطلب على المشغولات الذهبية.

ارتفاع الطلب على السبائك

في المقابل، ارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 6.2 طن، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي سجل نحو 5.9 طن.

كما تجاوزت مشتريات السبائك والعملات خلال الربع الثاني مشتريات الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت نحو 5.7 طن، بما يعكس استمرار اهتمام المستهلكين بالذهب كوسيلة للادخار والاستثمار.

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