"الزراعة": اللجنة التوجيهية لمشروع «الإيسماب 2» تستعرض الإنجازات وتناقش خطة العمل القادمة

عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين («الإيسماب 2» – المرحلة الثانية)، اجتماعها الخامس برئاسة الدكتورة رحاب محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومديرة المشروع، نيابةً عن الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب ، برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وشارك في الاجتماع، الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق عمل المشروع بالمديريات المستهدفة، إلى جانب ممثلي الجانب الياباني، ومنهم: "هيروشيما تاكااكي" السكرتير الثاني لسفارة اليابان، و"كيمورا ستوكو" ممثلة مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، ومحمد آدم مدير البرامج بالمكتب، فضلاً عن رئيس فريق «جايكا» للمشروع.

وأعربت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي عن تقديرها للتعاون المستمر مع هيئة «جايكا» اليابانية لدعم التنمية الزراعية في مصر، مؤكدةً أهمية نشر الفكر الموجه نحو السوق، والبناء على ما تم إنجازه لضمان استدامة النتائج وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.

ومن جانبه، أشاد "هيروشيما تاكااكي" بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، وبجهود فريق العمل في تنمية القدرات التجارية لصغار المزارعين وتعزيز التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض التقدم المحرز في أنشطة المشروع خلال الفترة من سبتمبر 2025 حتى يوليو 2026 عبر عرض قدمته المنسق العام للمشروع، إلى جانب تقديم عرض حول تدريب "شيب" والورشة الدولية لعام 2026، مناقشةً لآليات المتابعة والتقييم وخطة العمل القادمة.