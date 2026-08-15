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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن يترقب ظهوره الأول مع سيلتيك أمام دندي يونايتد

هيثم حسن
هيثم حسن
إسراء أشرف

يخوض سيلتيك اختبارًا جديدًا في كأس الدوري الإسكتلندي عندما يحل ضيفًا على دندي يونايتد، في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، وسط ترقب لاحتمالية تسجيل المصري هيثم حسن مشاركته الأولى بقميص الفريق.

ويسعى سيلتيك لمواصلة انطلاقته القوية، بعدما جمع 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري الإسكتلندي، في الوقت الذي يحتل فيه دندي يونايتد المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، قبل أيام قليلة من المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام لاسك لينز النمساوي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولا يزال موقف هيثم حسن من المشاركة أمام دندي يونايتد غير محسوم، في ظل انتظار استكمال إجراءات تصريح العمل الخاص به، بعدما انضم إلى سيلتيك الأسبوع الماضي قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.

وكان النادي الإسكتلندي قد أعلن تعاقده مع الجناح المصري لمدة 4 سنوات، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي، بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال أوفييدو بشأن انتقال اللاعب.

ويبلغ هيثم حسن 24 عامًا، وهو من مواليد فرنسا، لكنه اختار تمثيل منتخب مصر، وشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم الأخيرة، بعدما ضمه الجهاز الفني إلى القائمة التي خاضت البطولة في أمريكا الشمالية.

وسجل اللاعب ظهوره في مباراتين خلال مشوار مصر بالمونديال، وصنع هدفًا أمام الأرجنتين في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.

وتأتي خطوة الانتقال إلى سيلتيك في توقيت مهم من مسيرة هيثم حسن، إذ ينضم إلى أحد أكبر أندية إسكتلندا، وسط فرصة للمنافسة على الألقاب المحلية وخوض تحديات أوروبية، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر الذي يسمح له ببدء مشواره رسميًا مع الفريق.

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