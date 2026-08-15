دماء وراثية جديدة لتحسين القطعان.. خطة بحثية لزيادة الإنتاج الحيواني

تفقد الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، يرافقه الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، وكيل المعهد، محطة بحوث الإنتاج الحيواني ببرج العرب، لمتابعة سير العمل والبرامج البحثية والإنتاجية المنفذة بالمحطة، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ودعم فرص الشراكة مع القطاع الخاص ، وذلك بتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وبمتابعة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،

واستهدفت الزيارة، متابعة برامج تحسين وتطوير قطعان الأغنام والماعز، وبرامج التربية والخلط بين السلالات المختلفة، بهدف الجمع بين الصفات الإنتاجية المرغوبة ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان، حيث تقام المحطة على مساحة تقارب 25 فدانًا، وتضم قطعانًا من الأغنام البرقي، والماعز البرقي والدمشقي والبور، إلى جانب تنفيذ برامج للخلط والاستفادة من الصفات المتميزة للسلالات المختلفة.

وخلال الزيارة، تم استعراض ومتابعة مشروع تحسين الأغنام والماعز التابع للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والذي يستهدف إدخال دماء وراثية جديدة إلى القطعان بالمحطة، من خلال تربية أمهات وذكور مستوردة من سلالتي الماعز الدمشقي والأغنام العواسي، واستخدامها في برامج الخلط مع السلالات المتوفرة، بما يسهم في تحسين الصفات الإنتاجية ورفع كفاءة القطعان.



وتضمنت الزيارة كذلك تفقد فرع الدواجن بالمحطة، ومتابعة برامج الحفاظ على السلالات والإحلال والتربية والإنتاج، إلى جانب التجارب الإنتاجية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المستثمرين.

يضم الفرع عددًا من السلالات، من بينها الصبحية الذهبي والسالم ومطروح، كما تم تنفيذ دورات إنتاجية شملت سلالات الجميزة والساسو والفيومي الذهبي، بما يعكس توجه المحطة نحو تحقيق التكامل بين النشاط البحثي والتطبيقات الإنتاجية والتسويقية.

ومن جهته أكد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للانتاج، علي أهمية الاستفادة من مخرجات برامج التحسين الوراثي في إنتاج قطعان محسنة وإتاحتها للمربين، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج الحيواني وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، فضلًا عن تحقيق مردود اقتصادي أفضل من الموارد والإمكانات المتاحة بمحطات البحوث.

وناقش المغربي، سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية بالمحطة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتحويل نتائج البحوث والتجارب الإنتاجية إلى نماذج اقتصادية قابلة للتوسع.



وأشار مسؤولو المحطة إلى تنفيذ مشاركات ناجحة مع مستثمرين في إنتاج وتربية وتسويق دفعات من الدواجن، بما يؤكد إمكانية تطوير هذا النموذج وتوسيع نطاقه.



كما شملت المتابعة فرع الأرانب وبرامج التربية والإنتاج والحفاظ على السلالات، حيث تضم المحطة عددًا من السلالات المختلفة، بما يوفر قاعدة بحثية وإنتاجية مهمة لإجراء المقارنات والدراسات الخاصة بصفات النمو والإنتاج والتناسل، كما تم بحث الاستفادة من مساحة تقدر بنحو 7 أفدنة بالمحطة كفرصة استثمارية يمكن توظيفها في إقامة حظائر لتربية عجول التسمين أو قطعان الأغنام والماعز، أو إنشاء عنابر لإنتاج الدواجن، وفقًا لطبيعة المحطة وإمكاناتها، وبما يعزز مواردها الذاتية ويرفع كفاءة استغلال أصولها.



ومن جانبه اكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني على أهمية مواصلة تطوير الأداء البحثي والإنتاجي بالمحطة، والتوسع في برامج التحسين الوراثي، وتبادل الخبرات والسلالات، وربط نتائج البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمربين والمستثمرين، مع إعطاء أولوية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول المحطة من خلال شراكات مدروسة وفعالة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه الوزارة إلى تطوير محطات البحوث والإنتاج التابعة له لتصبح مراكز بحثية وإنتاجية متكاملة، تسهم في نقل التكنولوجيا ونتائج البحوث إلى المربين، ودعم الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، وتوفير سلالات ذات قيمة إنتاجية واقتصادية، بما يدعم أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر.