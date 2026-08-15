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حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء

حريق
حريق
إسلام دياب

نشب حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من الحماية المدنية في محولة منها للسيطرة على الحريق.

على جانب آخر.. في لحظات الخوف والارتباك، قد يتراجع كثيرون بحثًا عن الأمان، لكن هناك من تدفعه إنسانيته إلى الاقتراب من الخطر لإنقاذ الآخرين.. هذا ما فعلته فتاة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تسارع لمساعدة المصابين عقب حادث انفجار مول أرابيلا بلازا بمنطقة التجمع الخامس.

دقائق صعبة.. وتصرف شجاع

أظهر الفيديو المتداول الفتاة وهي تربط شعرها، قبل أن تتجه سريعًا إلى موقع الحادث، وسط حالة من الارتباك التي سيطرت على المكان، لتشارك في مساعدة المصابين وإبعادهم عن موقع الخطر.

المشهد لفت أنظار رواد مواقع التواصل، ليس فقط بسبب سرعة تحركها، وإنما لأنها لم تتردد في مساعدة من حولها رغم حالة الخوف التي أعقبت الانفجار، حيث اعتبر كثيرون أن ما قامت به يجسد معنى الشجاعة الحقيقية حين يتحول الإنسان من مجرد شاهد على الحادث إلى شخص يحاول إنقاذ الآخرين.

وتوالت التعليقات التي أشادت بما فعلته فتاة المول، واصفين إياها بأنها “بنت بـ 100 راجل”.

موقف إنساني يتحول إلى تريند

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت الفتاة بإشادات واسعة، خاصة مع حرصها على مساعدة المصابين وإبعادهم عن المكان الذي شهد الحادث.

ولم تكن وحدها في مواجهة الموقف، إذ تحركت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مول أرابيلا بلازا، حيث جرى التعامل مع آثار الحادث وتأمين المكان وإخلاء المتواجدين به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الخميس 13 أغسطس، عندما وقع انفجار داخل محل لبيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا، وأوضحت الجهات الأمنية أن الانفجار نجم عن أسطوانة هيليوم.

وأعقب الانفجار حريق محدود داخل المحل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا، بينما تسبب الحادث في تلفيات بواجهات عدد من المحال المجاورة، وفق المعاينات الأولية.

3 وفيات و17 مصابًا

أسفر الحادث، بحسب أحدث حصيلة منشورة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وشملت الإجراءات معاينة موقع الانفجار، وفحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود والمصابين، إلى جانب بحث مدى توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

حريق نشوب  حريق اندلاع  حريق سيارات الإطفاء مخزن أخشاب الهرم

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