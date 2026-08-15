قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى أفضل وقت لقيام الليل؟.. بدأ منذ دقائق قليلة فلا تفوت منه لحظة
مصرع سيدة وإصابة طفلة في حادث تصادم بطريق المستقبل بالسويس
في أقل من ساعة .. زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر
متى ينكسر لهيب الحر؟.. التفاصيل الكاملة لطقس مصر خلال الأيام المقبلة
آيات يقرأها النبي 3 مرات عند النوم ويمسح بها جسده كل ليلة.. اعرف ما ينفعك؟
اليوم.. اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز
موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026
والد بطل البيطاش: ابني لم يفكر في نفسه.. وأحتسبه عند الله شهيدًا
جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف
الإقامات والمخالفين والغرامات ..نداء هام من السفارة السورية في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

زيزو
زيزو
يارا أمين

كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجربة أحمد مصطفى زيزو في مركز جديد، بعيدًا عن مركزه الأساسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي، خلال حديثه ببرنامج «من القاهرة» عبر قناة «أون سبورت»، إن عموتة أبدى إعجابه بعدد من اللاعبين عقب مباراة يوروبا، مشيرًا إلى أن المدير الفني كانت لديه بعض الملاحظات على تمركز لاعبي خط الدفاع وأمور خاصة بالرقابة.

عموتة معجب بأداء زيزو

وأوضح كريم رمزي أن الحسين عموتة كان من أبرز المعجبين بأداء أحمد مصطفى زيزو وعلي محمود، لافتًا إلى أن المدير الفني يرى إمكانية الاستفادة من زيزو في مركز رقم 8 بوسط الملعب.

وأضاف أن عموتة حرص على تجربة زيزو في هذا المركز أكثر من مرة خلال التدريبات، مع إمكانية تغيير مركز اللاعب مرة أخرى وفقًا لاحتياجات الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأشار رمزي إلى أن المدير الفني للأهلي أثنى أيضًا على إمكانيات كريم فؤاد، خاصة في ظل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب «كامب نو»، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات كأس «جامبر».

وتأتي مواجهة برشلونة قبل مباراة الأهلي أمام الشرقية للدخان أو إنبي يوم 23 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري

الحسين عموتة النادي الأهلي زيزو أحمد مصطفى زيزو موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين توثق لحظات من رحلتها داخل الطائرة

الأهلي

الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع مهاجم الأهلي

"نيوم" يفوز على "الفيحاء"

نيوم يفوز على الفيحاء 2-1 في الدوري السعودي

بالصور

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف.. ما الذي يجذبها إلى المنزل؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد