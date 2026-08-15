عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجربة أحمد مصطفى زيزو في مركز جديد، بعيدًا عن مركزه الأساسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي، خلال حديثه ببرنامج «من القاهرة» عبر قناة «أون سبورت»، إن عموتة أبدى إعجابه بعدد من اللاعبين عقب مباراة يوروبا، مشيرًا إلى أن المدير الفني كانت لديه بعض الملاحظات على تمركز لاعبي خط الدفاع وأمور خاصة بالرقابة.

عموتة معجب بأداء زيزو

وأوضح كريم رمزي أن الحسين عموتة كان من أبرز المعجبين بأداء أحمد مصطفى زيزو وعلي محمود، لافتًا إلى أن المدير الفني يرى إمكانية الاستفادة من زيزو في مركز رقم 8 بوسط الملعب.

وأضاف أن عموتة حرص على تجربة زيزو في هذا المركز أكثر من مرة خلال التدريبات، مع إمكانية تغيير مركز اللاعب مرة أخرى وفقًا لاحتياجات الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأشار رمزي إلى أن المدير الفني للأهلي أثنى أيضًا على إمكانيات كريم فؤاد، خاصة في ظل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب «كامب نو»، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات كأس «جامبر».

وتأتي مواجهة برشلونة قبل مباراة الأهلي أمام الشرقية للدخان أو إنبي يوم 23 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري