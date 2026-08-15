في أقل من ساعة .. زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر

أفاد المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل بتسجيل زلزال جديد بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة فلوريس في إندونيسيا .

ومنذ قليل ؛ أفادت مصادر إندونيسية محلية بتراجع المياه في الشواطئ الأمر الذي ينذر بحدوث تسونامي.

ومنذ قليل ؛ ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات سواحل إندونيسيا، فيما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد سجلت الهزة عند 9:58 مساء بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 162 كيلومترا من مدينة لابوان باجو، وكان مركزها على عمق 35 كيلومترا، بحسب بيانات المركز.

وأفادت تقارير أولية بوقوع هزات أرضية قوية ومخاوف من توابع الزلزال وآثاره المحتملة على المجتمعات المحلية.