عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد هاني أبو ريدة : أبويا الروحي ومثلي الأعلى

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة تهنئة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن تقديره الكبير له.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه مع هاني أبو ريدة، وعلق عليها برسالة مؤثرة قال فيها: «أبويا الروحي ومثلي الأعلى».

وأضاف عصام الحضري: «كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة، في يوم عيد ميلادك، حابب أقول لك إنك مش بس الأب الروحي للكرة المصرية، لكن كمان ممثلنا المشرف دايمًا في الفيفا، والواجهة المشرفة للكرة المصرية والأفريقية في كل المحافل الدولية».

وتابع: «دايمًا بتمثلنا بوقار ورقي، وبنتعلم منك الحكم والقيادة. عقبال سنين طويلة في نجاح وتألق، وربنا يديم عليك الصحة والعافية وتفضل دايمًا مصدر فخر لينا جميعًا».

واختتم الحضري رسالته متمنيًا له دوام الصحة والنجاح، ومؤكدًا مكانته الكبيرة بالنسبة له وللكرة المصرية