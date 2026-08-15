قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كبير على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد وسوق الأسماك.. صور
بعد الزلزال المدمر .. إندونيسيا توجه طلبا عاجلا لسكان المناطق الساحلية
في معسكر المغرب .. المصري يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثية نظيفة
نادي تركي يتقدم لـ الأهلي بعرض رسمي لضم إمام عاشور
مصطفى حجاج يكشف لـ صدى البلد حقيقة منشور الزواج على صفحته الرسمية
البيت الأبيض يكشف حقيقة إعلان ترامب مضيق هرمز إقليما أمريكيا
تعديلات تحكيمية جديدة في الدوري المصري.. باستثناء هذا القانون
مصطفى حجاج يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع"
اليمن .. مجلس القيادة يهدد الحوثيين : هجماتكم الإرهابية ستواجه برد قاس
أعمال شهر المولد النبوي.. علي جمعة: اجعله بداية خير لحياتك بـ10 أمور
عبد الناصر محمد يشيد بمعسكر الزمالك للموسم الجديد : تركيز والتزام
لغز عمره 1100 عام.. حصن غامض يكشف سر اختفاء جيش الفايكنج وموقع معركته الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد هاني أبو ريدة : أبويا الروحي ومثلي الأعلى

عصام الحضري
عصام الحضري
يارا أمين

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة تهنئة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن تقديره الكبير له.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه مع هاني أبو ريدة، وعلق عليها برسالة مؤثرة قال فيها: «أبويا الروحي ومثلي الأعلى».

وأضاف عصام الحضري: «كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة، في يوم عيد ميلادك، حابب أقول لك إنك مش بس الأب الروحي للكرة المصرية، لكن كمان ممثلنا المشرف دايمًا في الفيفا، والواجهة المشرفة للكرة المصرية والأفريقية في كل المحافل الدولية».

وتابع: «دايمًا بتمثلنا بوقار ورقي، وبنتعلم منك الحكم والقيادة. عقبال سنين طويلة في نجاح وتألق، وربنا يديم عليك الصحة والعافية وتفضل دايمًا مصدر فخر لينا جميعًا».

واختتم الحضري رسالته متمنيًا له دوام الصحة والنجاح، ومؤكدًا مكانته الكبيرة بالنسبة له وللكرة المصرية

عصام الحضري منتخب مصر هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

خطوط المحمول

بعد بيان النيابة العامة.. مفاجأة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

ترشيحاتنا

أشرف عباس

أشرف عباس يحصل على ماجستير إدارة الأعمال بتخصص ريادة الأعمال والابتكار

طريق اسكندريه

مواطنة تستغيث.. فيديو متداول يرصد استهتارًا على الطريق في الإسكندرية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

بالصور

غسيل الشعر يوميًا خلال الحر.. هل يضر فروة الرأس؟.. ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟.. الأفضل استشارة طبيب جلدية في هذه الحالات

هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف.. ما الذي يجذبها إلى المنزل؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد