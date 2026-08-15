الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر حتى الأربعاء 19 أغسطس 2026، حيث نشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة أنه توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 20%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح أحيانًا، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، إضافة إلى بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح على بعض الشواطئ، منها مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

طقس الأسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد خلال الفترة من السبت 15 أغسطس حتى الأربعاء 19 أغسطس 2026، انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون على النحو التالي:

السواحل الشمالية: من 30 إلى 32 درجة.

القاهرة والوجه البحري: من 34 إلى 37 درجة.

جنوب البلاد: من 36 إلى 42 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، حارًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وتوقعت تكوّن شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة حدوث تقارب 20%.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

