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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواطنة تستغيث.. فيديو متداول يرصد استهتارًا على الطريق في الإسكندرية

طريق اسكندريه
طريق اسكندريه
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد حالة من الفوضى والاستهتار على أحد الطرق بمحافظة الإسكندرية، حيث ظهرت عدة سيارات أثناء سيرها بطريقة أثارت قلق المواطنين، وسط مخاوف من وقوع حوادث تهدد حياة قائدي السيارات والمارة.

طريق اسكندريه الصحراوي 

وأظهر الفيديو، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لحركة السيارات على الطريق، فيما ناشدت مواطنة الجهات المعنية التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو قيادة تعرض حياة المواطنين للخطر.

تأتي الواقعة وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الطرق ومواجهة القيادة المتهورة، خاصة أن وقائع مشابهة سبق أن أثارت تفاعلًا واسعًا، وشهد بعضها تدخلًا أمنيًا لضبط قائدي السيارات المخالفة.

طريق اسكندريه الطريق السريع الاهلي

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