رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه في مناطق غربي الإسكندرية

أحمد بسيوني

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية حدوث كسر مفاجئ في الخط الناقل للمياه قطر 700 مم، أمام نزلة موبيل بشارع القسم بطريق إسكندرية – مطروح، في نطاق منطقة الدخيلة، ما تسبب في ضعف أو انقطاع المياه عن عدد من مناطق غرب المدينة.

أوضح بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، أن المناطق المتأثرة تشمل الدخيلة ومنطقة العجمي حتى الكيلو 21، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية.

متابعة أعمال الكسر

أكدت الشركة أن فرق الطوارئ انتقلت فورًا إلى موقع الكسر، وبدأت أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أن المدة المتوقعة للانتهاء منها تُقدّر بنحو 16 ساعة، على أن تعود المياه تدريجيًا إلى طبيعتها فور الانتهاء من الإصلاح وضخها بالضغوط الطبيعية.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة طوال فترة الانقطاع، مؤكدة جاهزيتها لتلقي الشكاوى وتلبية الاحتياجات بشكل فوري.

أرقام طوارئ مياه الإسكندرية

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج ناتج عن ضعف أو انقطاع الخدمة، مناشدة الأهالي بترشيد استهلاك المياه خلال فترة الإصلاح.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن 125 من الهاتف الأرضي، أو عبر الرقم 035815700 من أي محمول، إضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01210767877، لطلب سيارات المياه أو الإبلاغ عن أي شكاوى.

