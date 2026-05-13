«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن أول اجتماع تنظيمي لها بعد إعلان التشكيل التنظيمي الجديد، وذلك مع أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض آليات تطوير الأداء التنظيمي والسياسي، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب، وكيل مجلس النواب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ونواب رئيس الحزب، وأمناء العموم المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، فضلاً عن حضور أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات كافة.

ضخ دماء جديدة وتصعيد الكوادر القادرة

وأكد النائب أحمد عبدالجواد أن الحزب يشهد مرحلة جديدة ترتكز على ضخ دماء جديدة وتصعيد الكوادر القادرة على إحداث تطوير حقيقي داخل المواقع المنوطة بها، بما يسهم في بناء قيادات سياسية مؤهلة وصناعة كوادر سياسية قوية تعبر عن الشكل الجديد للحزب وهيكله التنظيمي والسياسي، كما شدد على أهمية العمل وفق منظومة تقوم على المصلحة العامة والمبادئ المشتركة، مع الالتزام الكامل بمهام المناصب التنظيمية والتكليفات الحزبية، وسرعة الانتهاء من التشكيلات، مؤكدًا أن فعاليات المحافظات يجب أن يكون لها تأثير ومردود حقيقي وملموس بين المواطنين.

من جهته، أكد النائب محمد الوحش أهمية تعزير قدرة الحزب على التطور والعمل السياسي الفعّال، مشيدًا بما أظهرته كوادر الحزب من التزام حزبي كامل وانضباط في أداء المهام، بما يعكس الحرص على دعم أهداف الحزب وتحقيق رؤيته خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد النائب حسام الخولي أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق مراحل مهمة من العمل والنجاحات التنظيمية والسياسية، مشددًا على أهمية تقييم الأداء بشكل دوري من أجل التطوير المستمر ومواكبة التحديات المختلفة.

كما أشار النائب عبد الهادي القصبي إلى انضمام قيادات جديدة إلى صفوف الحزب من السياسيين والمثقفين وأصحاب الفكر، بما يعكس حالة التطور والتوسع التي يشهدها الحزب خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة التحركات خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ التكليفات التنظيمية، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات الحزبية بالمحافظات، بما يضمن رفع كفاءة العمل التنظيمي والحزبي خلال المرحلة القادمة.