قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن أول اجتماع تنظيمي لها بعد إعلان التشكيل التنظيمي الجديد، وذلك مع أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض آليات تطوير الأداء التنظيمي والسياسي، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب، وكيل مجلس النواب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ونواب رئيس الحزب، وأمناء العموم المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، فضلاً عن حضور أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات كافة.

 ضخ دماء جديدة وتصعيد الكوادر القادرة

وأكد النائب أحمد عبدالجواد أن الحزب يشهد مرحلة جديدة ترتكز على ضخ دماء جديدة وتصعيد الكوادر القادرة على إحداث تطوير حقيقي داخل المواقع المنوطة بها، بما يسهم في بناء قيادات سياسية مؤهلة وصناعة كوادر سياسية قوية تعبر عن الشكل الجديد للحزب وهيكله التنظيمي والسياسي، كما شدد على أهمية العمل وفق منظومة تقوم على المصلحة العامة والمبادئ المشتركة، مع الالتزام الكامل بمهام المناصب التنظيمية والتكليفات الحزبية، وسرعة الانتهاء من التشكيلات، مؤكدًا أن فعاليات المحافظات يجب أن يكون لها تأثير ومردود حقيقي وملموس بين المواطنين.

من جهته، أكد النائب محمد الوحش أهمية تعزير قدرة الحزب على التطور والعمل السياسي الفعّال، مشيدًا بما أظهرته كوادر الحزب من التزام حزبي كامل وانضباط في أداء المهام، بما يعكس الحرص على دعم أهداف الحزب وتحقيق رؤيته خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد النائب حسام الخولي أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق مراحل مهمة من العمل والنجاحات التنظيمية والسياسية، مشددًا على أهمية تقييم الأداء بشكل دوري من أجل التطوير المستمر ومواكبة التحديات المختلفة.

كما أشار النائب عبد الهادي القصبي إلى انضمام قيادات جديدة إلى صفوف الحزب من السياسيين والمثقفين وأصحاب الفكر، بما يعكس حالة التطور والتوسع التي يشهدها الحزب خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة التحركات خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ التكليفات التنظيمية، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات الحزبية بالمحافظات، بما يضمن رفع كفاءة العمل التنظيمي والحزبي خلال المرحلة القادمة.

مستقبل وطن الأمانة المركزية حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

البيض

مفاجأة في سعر كرتونة البيض.. هل تنخفض لـ70 جنيها قريبا؟

منظمي الرحلات الإنجليز

السياحة والآثار تشارك في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين الإنجليزي بشرم الشيخ

"الزراعة" تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية

"الزراعة" تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية بوسط سيناء ضمن جهود "بحوث الصحراء"

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد