برلمان

وزير التخطيط من مستقبل وطن: الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على تجاوز تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

عبد الرحمن سرحان

استقبل حزب مستقبل وطن، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب، وكيل مجلس النواب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ،، ونواب رئيس الحزب، وأمناء العموم المساعدين، وعدداً من أمناء الأمانات النوعية المركزية، ورؤساء وأعضاء اللجان ذات الصلة بمجلسي النواب والشيوخ، وبعضاً من أمناء الحزب بالمحافظات،  فضلاً عن حضور قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير التخطيط في ضيافة مستقبل وطن

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، على أهمية مثل هذه اللقاءات، مما يساهم في تعزيز التعاون، ما بين نواب الحزب والوزارات المعنية المختلفة، بما يحقق خدمة المواطنين، تماشياً مع سياسة القيادة السياسية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.

التنمية الاقتصادية في مواجهة الحرب

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه وزارته، يتمثل في تحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً للأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيراً لاستعداد الحكومة بوضع خطة لإدارة الأزمة وتبعاتها، ومراقبة تأثيراتها على الاقتصاد المحلي، فلدينا مرحلة نمو تستطيع مواجهة الأزمة، حيث تعد ضعف معدل النمو العالمي .


وأشار وزير التخطيط، إلى قوة الاقتصاد الوطني، بتنوع مصادرة، مشيراً لمبادرات دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال التي تعمل عليها الوزارة، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش بين الحضور والوزير، تناول عدداً من الرؤي والمقترحات بشأن كافة الموضوعات ذات الصلة، لتحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين.

