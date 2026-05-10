حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية يتابع مشروعات النقل الحضاري بالمحافظة

أجرى أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الترام، وذلك بناء على توصية من النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وبحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، النائب محمد مصيلحي امين الرياضة المركزي وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب أحمد رأفت أمين التنظيم بالإسكندرية، والمهندس إبراهيم بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق.

طلبات إحاطة حول مشروع الترام

جاءت الزيارة استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جبريل أمين الشئون البرلمانية بالإسكندرية، وصالح عبد المنعم راغب، أمين الصناعة بالاسكندرية، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية لمواجهة مشكلة التكدسات المرورية الناتجة عن توقف ترام الرمل.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال تطوير مشروع ترام الإسكندرية، حيث استمع الحضور إلى شرح تفصيلي ميداني من المهندسين المتخصصين بالشركات المنفذة، بمشاركة المهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، حول مراحل تنفيذ المشروع وآليات تطوير هذا المرفق التاريخي بما يتماشى مع أحدث نظم النقل المستدام عالميًا.

مشروع تطوير ترام الإسكندرية أهم المشروعات التنموية

من جانبه، أكد النائب محمد مصيلحي، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمين الرياضة المركزي، أن مشروع تطوير ترام الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، لما له من دور كبير في تحقيق نقلة نوعية بمنظومة النقل الجماعي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والزمنية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويواكب خطة الدولة نحو التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية.

وقال النائب أحمد رأفت، أمين التنظيم بالاسكندرية، أن مشروع تطوير الترام يمثل استثمارًا حقيقيًا في هوية مدينة الإسكندرية، لما يمثله من قيمة حضارية وتاريخية، مشيرين إلى أن المشروع سيسهم في تحسين منظومة النقل الجماعي وتخفيف التكدسات المرورية، فضلًا عن تقديم خدمة حضارية تليق بأهالي وزوار عروس البحر المتوسط.

وأشار النائب محمد جبريل، إلى استمرار المتابعة البرلمانية الميدانية لكافة مشروعات النقل والمحاور المرورية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطن السكندري، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن الحضارية والسياحية في مصر.

كما وجه النائب صالح عبدالمنعم راغب، الشكر إلى كامل الوزير، تقديرًا لجهوده في تنفيذ الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل بالإسكندرية، والعمل على تسريع وتيرة المشروعات القومية التي تخدم الأجيال القادمة وتختصر سنوات طويلة من العمل.

وأوضح النائب السيد جمعة أمين النقل والمواصلات بالاسكندرية عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا من مشروعات قومية كبرى يأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل بالإسكندرية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، في إطار التزامه بدوره المجتمعي، وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.