الصين تستعد لاستضافة الاجتماع الـ32 لوزراء تجارة دول "أبيك" خلال مايو الحالي

أعلنت وزارة التجارة الصينية استضافة الاجتماع الـ32 للوزراء المسؤولين عن التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين خلال يومي 22 و23 مايو الحالي.

وقال ممثل التجارة الدولية للصين بوزارة التجارة ونائب وزير التجارة لي تشنغ قانغ ، خلال مؤتمر صحفي، إنه وفي مواجهة عوامل عدم اليقين العالمي والنمو الاقتصادي البطيء والتحديات المعقدة التي تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستعمل الصين مع أعضاء "أبيك" لبناء توافق حول أولويتين رئيسيتين في الاجتماع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد.

وأضاف لي أنه ومن أجل بناء نظام اقتصادي وتجاري إقليمي ومتعدد الأطراف مفتوح وقابل للتوقع، تسعى الصين إلى دفع التنسيق بشكل أكبر للقواعد الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وتعزيز الترابط والمرونة في سلاسل الإمداد، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعزز الثقة المتبادلة.

وستجرى الصين مناقشات متعمقة مع أعضاء "أبيك" حول سبل توسيع وتعزيز التعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر ضمن سعيها لبناء محرك جديد للتعاون التجاري والاستثماري المبتكر والديناميكي.

وأعرب لي عن أمل الصين في أن يرسل الإجتماع إشارات تدعم الانفتاح عالي المستوى وتحقيق تعاون أقوى في المجالين الرقمي والأخضر والالتزام بالنمو الشامل والازدهار المشترك.

وخلال الاجتماع، ستستضيف الصين أيضا مناقشات حول تسهيل الاستثمار وسندات الشحن الإلكترونية وسلاسل الإمداد الخضراء والشبكات الرقمية للموانئ.

واستضافت الصين سابقا اجتماعين لوزراء تجارة دول "أبيك" في عامي 2001 و 2014، فيما ستستضيف الاجتماع الـ33 للقادة الاقتصاديين لـ"أبيك" في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين في شهر نوفمبر المقبل.