مستقبل وطن لسفيرة الاتحاد الأوروبي: حلول الرئيس السيسي للملفات الشائكة حافز لجميع القوى السياسية

استقبل حزب «مستقبل وطن»، وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة أنجيلينا إيتورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وعضوية أنتونيلا زفيري رئيسة القطاع السياسي بالسفارة، ⁠وحسن موسى مسؤول الملف السياسي، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من السفارة للحزب.



جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمينه العام ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب، النائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ‏وكيل مجلس النواب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، النائب أحمد علاء الدين أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير عمرو عباس الأمين المساعد لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

أولويات مستقبل وطن التشريعية

شهد اللقاء نقاشا موسعا حول أولويات الحزب التشريعية خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لعدد من القوانين المطروحة حاليا أمام مجلس النواب.

وجرى التأكيد على أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من اقتحام لجميع الملفات الشائكة داخل الدولة المصرية، وإيجاد حلول جذرية لها؛ هو حافز وقوة دفع لجميع القوى السياسية، وهو “المعنى” الذي أكدت عليه وأشادت به أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي التى أعربت أيضاً عن سعادتها البالغة بما يوليه الرئيس من اهتمام لملفات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يؤهل مصر للاضطلاع بدورها المحوري في هذا الملف.