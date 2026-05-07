وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن

استضاف حزب مستقبل وطن، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب عبدالهادى القصبي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين للحزب، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة البترول، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

توافر المنتجات البترولية لصيف 2026

استعرض اللقاء استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة والمستجدات في عمل الوزارة، والتنسيق والتعاون بين الوزارة ونواب الحزب.

ومن جانبه رحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام بالوزير وقيادات الوزارة، مشيدا بالأداء والتكامل المحقق بين نواب الحزب أعضاء لجنتي الطاقة في البرلمان، بغرفتيه، النواب والشيوخ.

ومن ناحيته، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول بروح التكامل، مستطرداً هو سر النجاح من أجل مصر، مشيرا إلى العمل التكاملي مع النواب ومع الوزراء في الحكومة.

وأكد وزير البترول، توافر المنتجات البترولية لصيف 2026، مشيراً إلى أن هناك عمل تكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة، وسيكون صيف أمن، مشيراً لأهمية التوعية بترشيد الاستهلاك.

وأكد الوزير أن خطة الوزارة وأولوياتها هي تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز علي أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، و زياد الإنتاج من الغاز والزيت.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يهدف إلى تحقيق الصالح العام.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة.