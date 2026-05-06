مستقبل وطن الإسكندرية يسلّم جهاز تعقيم «أوتوكلاف» لوحدة أسرة المنشية

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بتوفير جهاز تعقيم حديث (أوتوكلاف إزاحة) لوحدة طب الأسرة «المنشية 2»، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة منظومة التعقيم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد، أمين المحافظة، لدعم القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية

دعم الوحدات الصحية على رأس الأولويات

وأكد النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب وأمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، أن دعم الوحدات الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية يأتي في مقدمة أولويات العمل الخدمي للحزب، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات الصحية يُعد حقًا أصيلًا للمواطن.

وأكد النائب أحمد رأفت، حرص الحزب على تطوير المنظومة الصحية وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الطبية بمحافظة الإسكندرية.

الحزب حريص على التواجد مع المواطنين

من جانبه، أوضح صبري همام، أمين قسم المنشية، أن توفير جهاز التعقيم الحديث يأتي استجابةً لاحتياجات الوحدة الصحية، ويعكس حرص أمانة الحزب على التواجد الفعّال على أرض الواقع وتلبية متطلبات المواطنين.

جاء ذلك بحضور راضي أحمد، أمين التنظيم، وشيماء شعبان، أمينة المتابعة، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب أمانة القسم.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، في إطار التزامه بدوره المجتمعي، وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي.