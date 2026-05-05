جنايات الإسكندرية تقضي بالمؤبد للمتتهم بحرق زوجته وشقيقتها بمينا البصل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 34، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش حيدق، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم، وياسين ماهر إسكندر جرجس، بالسجن المؤبد لزوج، لاتهامه بقتل زوجته أ.ص.ع وشقيقتها ش.ص.ع عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن أضرم النيران في جسديهما داخل مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ما أسفر عن وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16206 لسنة 2025 جنايات قسم مينا البصل، والمقيدة برقم 2008 لسنة 2025 كلي غرب الإسكندرية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام زوج بالتعدي على زوجته وشقيقتها وإشعال النيران بهما داخل مسكن الزوجية، على خلفية خلافات أسرية.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى “م.ش.ع” ويبلغ من العمر 38 عامًا، ارتكب الواقعة نتيجة خلافات زوجية متكررة، حيث عقد العزم وبيت النية على التخلص من زوجته.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد مادة سريعة الاشتعال “بنزين”، وانتظر لحظة وجود المجني عليهما بمفردهما داخل المنزل، ثم سكب المادة القابلة للاشتعال على جسديهما، وأشعل النيران باستخدام مصدر حراري، ما أسفر عن إصابتهما بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسديهما، أدت إلى وفاتهما لاحقًا وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.



وأضافت التحقيقات أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها مرحلة من التخطيط والترصد، حيث استغل المتهم تواجد زوجته وشقيقتها بمفردهما داخل مسكن الزوجية، ونفذ جريمته قبل محاولته الفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه في وقت لاحق.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز مادة سريعة الاشتعال دون مسوغ قانوني، واستخدامها في الاعتداء على النفس، إضافة إلى تعريض حياة المجني عليهما للخطر.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت محكمة جنايات الإسكندرية معاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.