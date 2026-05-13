خبير اقتصادي: مشاركة مصر في قمة نيروبي روج للفرص الاستثمارية والإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الإفريقية الفرنسية، التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 32 دولة أفريقية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية ورجال الأعمال، تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية وفرنسا، متوقعا زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في دول القارة السمراء .

أوضح غراب، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته ما تعانيه القارة الإفريقية من تحديات اقتصادية نتيجة تراجع التمويل التنموي وأزمات الديون، وذلك بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحروب العالمية الحالية والتي أثرت على الاقتصاد الإفريقي، مشيدا بما طرحه الرئيس السيسي من رؤية متكاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي من أجل تحقيق العدالة للدول النامية وذلك بتطوير أدوات التمويل والتوسع في آليات مبادلة الديون بمشروعات تنموية من أجل تخفيف الضغط على دول القارة الإفريقية .

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية

وأضاف غراب، أن طرح الرئيس السيسي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية والتشريعية وتهيئة مناخ الاستثمار والتيسيرات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى لقائه مع قادة دول القارة السمراء على هامش القمة يسهم في بناء شراكات اقتصادية متكاملة بين القاهرة ودول القارة الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية للمنتجات المصرية، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة لمصر، إضافة لزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في دول القارة السمراء خلال الفترة المقبلة .

تابع غراب، أن دول القارة الإفريقية تتمتع بامتلاك ثروات وموارد طبيعية ضخمة وأصبحت محور اهتمام الدول الكبرى لزيادة حجم استثماراتها ونقل الخبرات التكنولوجية لدول القارة السمراء للاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها بما يعزز فرص الاستقرار والنمو في الدول الأفريقية، وهذا يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبيرة خاصة مع ما تمتلكه مصر من مشروعات قومية ضخمة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات، موضحا أن هناك تحديات مشتركة تواجه كلا من القارتين الإفريقية والأوروبية ما يعزز الحاجة إلى شراكات اقتصادية حقيقية تقوم على التكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

ولفت غراب، إلى أن مصر بوابة إفريقيا وتجربتها الاقتصادية ناجحة وتسعى لنقل خبرتها وتجربتها للأشقاء الأفارقة، موضحا أن إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون عن استثمارات فرنسية مخصصة لدول القارة الإفريقية بنحو 23 مليار يورو بما يعادل نحو 27 مليار دولار ستوجه لقطاعات الطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي، أغلبها ستضخ من شركات فرنسية في اقتصادات الدول الإفريقية، فإن ذلك يعود على مصر بزيادة عدد الشركات والاستثمارات الفرنسية بها .