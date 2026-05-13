قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدرديري: مش عارف ليه حاسس إننا هناخد الدوري والكونفدرالية والسوبر الأفريقي
ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية الخلفية بالشرقية
متى يوم عرفة 2026؟.. موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم
عمرو أديب يشكو خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار ناخذ خدمة طبيعية
وزارة الري تطلق حزمة مشروعات لحماية الشواطئ وتعزيز الاستدامة الساحلية
الداخلية تكشف تفاصيل صعود سيارة أعلى الرصيف في الجيزة
أحمد موسى: مصر تتوسع في اكتشافات الغاز بالتعاون مع شركات عالمية
رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة
خلف الحبتور يودع الإسكندرية برسالة مؤثرة ويشيد بجمالها وأهلها
مدبولي يتابع إجراءات طرح الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
المصريين الأحرار: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تؤكد استعادة مصر لدورها التاريخي في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير اقتصادي: مشاركة مصر في قمة نيروبي روج للفرص الاستثمارية والإصلاح الاقتصادي

أشرف غراب
أشرف غراب
محمد صبيح

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الإفريقية الفرنسية، التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 32 دولة أفريقية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية ورجال الأعمال، تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية وفرنسا، متوقعا زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في دول القارة السمراء .

أوضح غراب، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته ما تعانيه القارة الإفريقية من تحديات اقتصادية نتيجة تراجع التمويل التنموي وأزمات الديون، وذلك بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحروب العالمية الحالية والتي أثرت على الاقتصاد الإفريقي، مشيدا بما طرحه الرئيس السيسي من رؤية متكاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي من أجل تحقيق العدالة للدول النامية وذلك بتطوير أدوات التمويل والتوسع في آليات مبادلة الديون بمشروعات تنموية من أجل تخفيف الضغط على دول القارة الإفريقية .

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية

وأضاف غراب، أن طرح الرئيس السيسي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية والتشريعية وتهيئة مناخ الاستثمار والتيسيرات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى لقائه مع قادة دول القارة السمراء على هامش القمة يسهم في بناء شراكات اقتصادية متكاملة بين القاهرة ودول القارة الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية للمنتجات المصرية، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة لمصر، إضافة لزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في دول القارة السمراء خلال الفترة المقبلة .

تابع غراب، أن دول القارة الإفريقية تتمتع بامتلاك ثروات وموارد طبيعية ضخمة وأصبحت محور اهتمام الدول الكبرى لزيادة حجم استثماراتها ونقل الخبرات التكنولوجية لدول القارة السمراء للاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها بما يعزز فرص الاستقرار والنمو في الدول الأفريقية، وهذا يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبيرة خاصة مع ما تمتلكه مصر من مشروعات قومية ضخمة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات، موضحا أن هناك تحديات مشتركة تواجه كلا من القارتين الإفريقية والأوروبية ما يعزز الحاجة إلى شراكات اقتصادية حقيقية تقوم على التكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

ولفت غراب، إلى أن مصر بوابة إفريقيا وتجربتها الاقتصادية ناجحة وتسعى لنقل خبرتها وتجربتها للأشقاء الأفارقة، موضحا أن إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون عن استثمارات فرنسية مخصصة لدول القارة الإفريقية بنحو 23 مليار يورو بما يعادل نحو 27 مليار دولار ستوجه لقطاعات الطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي، أغلبها ستضخ من شركات فرنسية في اقتصادات الدول الإفريقية، فإن ذلك يعود على مصر بزيادة عدد الشركات والاستثمارات الفرنسية بها .

الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية العمل العربي عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون المالية القارة الإفريقية الشركات الفرنسية السيسي التوترات الجيوسياسية التمويل القمة الإفريقية الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الشيطان يعادي العلم لأنه يزيد الإيمان ويقوّي العقيدة

الشيخ خالد الجندي

كان ينزل عليه الوحي.. خالد الجندي: الخضر نبي وليس وليا

دعاء المغرب

دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية والأذكار وقت غروب الشمس

بالصور

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد